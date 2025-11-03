Akanji Inter strada tracciata verso il riscatto a fine anno? Marotta e Ausilio hanno un’intenzione chiara su di lui! Tutti i dettagli

di Giuseppe Colicchia sul contratto. Non un’esperienza da studente in Erasmus, ma l’inizio di una lunga storia. Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato in prestito dal Manchester City, ha le idee chiare sul suo futuro: “Sono venuto qui per restare”. Dopo la sofferta vittoria sul campo dell’Hellas Verona, il centrale ha espresso pubblicamente il desiderio di essere confermato dall’Inter. Un desiderio che, come riporta La Gazzetta dello Sport, coincide perfettamente con la volontà della dirigenza nerazzurra, già conquistata dalla solidità e dall’intelligenza tattica del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, strada tracciata verso il riscatto a fine anno? Marotta e Ausilio hanno un’intenzione chiara su di lui! Tutti i dettagli

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro

GdS - Akanji alza il muro #Inter: i numeri parlano chiaro. E per il futuro...

Akanji: "Inter? Tante offerte ma non volevo fare passi indietro". Poi la rivelazione sulla maglia di Vieri - All'Inter ritrova anche il suo connazionale Sommer: "Ci siamo sentiti e siamo entrambi felici di ritrovarci. Secondo corrieredellosport.it

Favre: "Inter, ti spiego il mio Akanji. Con lui in campo hai un computer, e a fine allenamento..." - Lucien Favre se ne sta tranquillo e beato in una villetta sul lago di Lemano, nella sua Losanna, a sfogliare l’album dei giocatori più forti allenati in carriera. Lo riporta gazzetta.it

Accordo tra Inter e City per Akanji: operazione in prestito con diritto di riscatto - Trovato l’accordo tra Inter e City per Akanji: arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Da gianlucadimarzio.com