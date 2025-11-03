Aiutatela presto Incidente per l’ospite vip a Belve la preoccupazione di Francesca Fagnani

Caffeinamagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura durante le registrazioni di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Mentre cresce l’attesa per la puntata in onda martedì 4 novembre, con ospiti Adriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi, un imprevisto accaduto in studio è finito al centro dell’attenzione. Le immagini trapelate online hanno mostrato un fuori programma inatteso, che ha visto la conduttrice terrorizzata, ma pronta subito a intervenire. Già nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un incidente avvenuto durante le riprese. Coinvolto uno degli ospiti. Ma né la Rai né la produzione avevano rilasciato dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Aiutatela Presto Incidente L8217ospite