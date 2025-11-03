AIRC nelle Scuole il 5 novembre a Foligno una delle tappe del programma nazionale che coinvolge 50.000 studenti
L’Auditorium San Domenico ospiterà mercoledì 5 novembre l’incontro “Piatto ricco (di scienza), mi ci ficco (con coscienza!)”, promosso da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS e AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. L’appuntamento, parte del programma nazionale AIRC nelle Scuole, ha registrato il tutto esaurito e si prepara ad accogliere oltre 500 bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Foligno, Assisi e Bastia Umbra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Ieri al Quirinale si è tenuta la cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, un appuntamento annuale promosso da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Un momento importante in cui, attraverso il coinvolgimento di scuole, università, media e i - facebook.com Vai su Facebook
QUIRINALE * “I GIORNI DELLA RICERCA”: «IL PRESIDENTE MATTARELLA HA CONSEGNATO PREMI AIRC AD ISTITUTI, SCUOLE E RICERCATORI PER L’IMPEGNO NELLA LOTTA AI TUMORI» - X Vai su X
5 per mille, nel 2024 oltre mezzo miliardo di euro dai contribuenti: la più “scelta” è l’Airc - ROMA – In base alle preferenze espresse nelle dichiarazioni dello scorso anno, la no profit più amata dagli italiani è la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, seguita dalla Fondazione piemontese ... Da repubblica.it
'Scuole aperte' in E-R, sperimentazione da 4,5 milioni - Romagna la sperimentazione delle 'scuole aperte' negli istituti superiori di primo grado, con un investimento complessivo di 4,5 milioni di fondi europei Fse+ ... Riporta ansa.it