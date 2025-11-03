AIRC nelle Scuole il 5 novembre a Foligno una delle tappe del programma nazionale che coinvolge 50.000 studenti

L’Auditorium San Domenico ospiterà mercoledì 5 novembre l’incontro “Piatto ricco (di scienza), mi ci ficco (con coscienza!)”, promosso da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS e AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. L’appuntamento, parte del programma nazionale AIRC nelle Scuole, ha registrato il tutto esaurito e si prepara ad accogliere oltre 500 bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Foligno, Assisi e Bastia Umbra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it