Aiello del Sabato celebra la nocciola | dal 7 al 9 novembre torna Nocciolandia

Profumi, sapori e tradizioni animeranno Aiello del Sabato dal 7 al 9 novembre con la nuova edizione di “Nocciolandia”, la manifestazione dedicata alla regina dei frutti irpini: la nocciola.Il borgo si trasformerà in una vetrina di eccellenze gastronomiche, dove la nocciola sarà protagonista in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

