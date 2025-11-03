Ai Gigli arriva Build-A-Bear l’officina dove i bambini danno vita al loro peluche

Firenze, 7 novembre 2025 – Costruire qualcosa con le proprie mani e metterci dentro un po’ di cuore. E’ quanto potranno fare grandi e piccini anche in Toscana. Aprirà infatti venerdì 7 novembre al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio un nuovo negozio che promette di trasformare un semplice acquisto in un’esperienza affettiva: Build-A-Bear Workshop, il laboratorio interattivo dove è possibile costruire e personalizzare il proprio peluche, scegliendo ogni dettaglio, dal cuore fino agli accessori. I Gigli dicono addio all’ipermercato. Doccia fredda per i 45 lavoratori L’idea non è nuova: nasce negli Stati Uniti nel 1997, quando Maxine Clark, ex dirigente della catena retail May Company, immaginò un luogo dove i più piccoli potessero “dare vita” al proprio amico di pezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

