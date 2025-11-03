Agguato ad Apricena spari vicino la villa comunale | ferito trasportato in ospedale
Si torna a sparare in provincia di Foggia, segnatamente ad Apricena, dove nella tarda serata di domenica 2 novembre, nei pressi della villa comunale, un uomo è stato raggiunto dal un colpo d'arma da fuoco. Immediatamente soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
