Una donna di 43 anni è stata accoltellata poco prima delle 9 di questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. È stata operata d’urgenza al Niguarda, non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia Duomo stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza della zona. L’aggressore è fuggito e al momento non risultano persone fermate. La vittima, identificata come A.L.V., è dipendente di Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia. Al momento dell’attacco stava percorrendo il tratto tra l’edificio dell’ufficio e un bar vicino. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo — capelli bianchi, scarpe da ginnastica nere, zaino e sacchetto della spesa — l’avrebbe colpita alla schiena con un coltello da cucina, senza apparente motivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Aggressione in pieno centro a Milano, 43 enne accoltellata alla schiena: caccia all’aggressore