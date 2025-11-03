Aggressione in piazza Gae Aulenti dopo 11 ore fermato l' accoltellatore | Era in un hotel
È stato individuato e fermato, dopo 11 ore di ricerche, l'uomo che avrebbe compiuto la grave aggressione nella centralissima piazza Gae Aulenti di Milano, dove una donna è stata accoltellata ed è ricoverata in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l'accaduto. L'aggressore si era rifugiato in un hotel in via Vitruvio, non lontano dalla stazione Centrale. La vittima è Anna Laura Valsecchi, 43enne dipendente di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, che è stata colpita con un grosso coltello da cucina con una lama da almeno 20-25 centimetri. L'attacco è avvenuto alle 9 del mattino, le immagini sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza e sono state diffuse dai carabinieri su autorizzazione della procura: "Aiutateci a trovarlo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
