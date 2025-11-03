Aggressione con forbici in centro storico avrebbe già dovuto essere espulso

SICUREZZA, INTERVENTO TEMPESTIVO DELLA POLIZIA LOCALE IN PIAZZA DON GALLO: FERMATO UN UOMO ARMATO DI FORBICISenza fissa dimora e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato consegnato alla Polizia di Stato per il rimpatrio coattivoVenerdì 31 ottobre una pattuglia della polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

