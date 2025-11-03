Aggressione con forbici in centro storico avrebbe già dovuto essere espulso

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SICUREZZA, INTERVENTO TEMPESTIVO DELLA POLIZIA LOCALE IN PIAZZA DON GALLO: FERMATO UN UOMO ARMATO DI FORBICISenza fissa dimora e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato consegnato alla Polizia di Stato per il rimpatrio coattivoVenerdì 31 ottobre una pattuglia della polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Aggressione in centro storico a Genova, accoltellato un uomo - Un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, è stato accoltellato all'addome da un connazionale. Scrive ansa.it

Aggressione in centro storico a Bolzano, ferito un uomo - Secondo le prime informazioni delle forze dell'ordine, un uomo di origine straniera è stato colpito alla schiena con un oggetto contundente in pieno ... Secondo rainews.it

Lanciano, aggressione omofoba in centro storico - Nella notte tra sabato 16 e domenica, a Lanciano, due ragazzi di 21 e 22 anni sarebbero stati vittime di un’aggressione omofoba nei pressi del parcheggio di via Per Frisa, vicino all’ascensore di ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Forbici Centro Storico