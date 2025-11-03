Aggredito da una capra | un corno gli perfora l' occhio e il cranio

Un uomo è stato aggredito da una capra in pieno volto. L'animale, col suo corno, ha perforato l'occhio, riuscendo a penetrare fino al cervello. Succede nel messinese, a Santo Stefano Briga: dopo il brutto incidente l'uomo è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici al policlinico di. 🔗 Leggi su Today.it

Il corno di una capra gli perfora l’occhio e il cranio: uomo salvato al Policlinico di Messina. Plauso di Schifani - È tornato a casa già da alcuni giorni l’uomo che un paio di settimane fa era stato colpito in pieno volto dal corno di una capra . Scrive msn.com

Uomo ferito dal corno di una capra: al Policlinico di Messina gli salvano vista e vita - Un uomo, colpito in pieno volto dal corno di una capra, è tornato a casa in salute dopo alcune settimane di ricovero. Riporta 98zero.com

Messina, il corno di una capra gli ha perforato l’occhio e la testa: salvato al Policlinico - nelle scorse ore un pitbull ha aggredito e ucciso un barboncino, ferendo nell’aggressione anche una ... msn.com scrive