Aggredito da una capra a Messina | il corno gli trafigge l'occhio e arriva fino al cervello
Un 36enne di Messina è sopravvissuto dopo essere stato colpito in volto dal corno di una capra, che gli ha perforato l’occhio e raggiunto il cervello. Al Policlinico di Messina è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici e oftalmologici: ora è fuori pericolo e ha recuperato la vista. E ai medici è arrivato il plauso del governatore siciliano Schifani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il giornalista è stato aggredito a Roma in via Merulana mentre era insieme alla compagna, la scrittrice Francesca Bubba, e il loro bimbo di sei mesi. “Volevano che mi levassi la felpa con scritto ‘azione antifascista’. Lunedì andrò a sporgere denuncia”. https://fa - facebook.com Vai su Facebook
Trentaseienne aggredito da una capra: il corno gli ha gli ha perforato l'occhio ed è arrivato fino al cervello - Un incidente feroce quello che ha coinvolto un 36enne residente a Messina, lo scorso 3 ottobre 2025. Come scrive msn.com