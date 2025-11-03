Aggredito da una capra a Messina | il corno gli trafigge l'occhio e arriva fino al cervello

Un 36enne di Messina è sopravvissuto dopo essere stato colpito in volto dal corno di una capra, che gli ha perforato l’occhio e raggiunto il cervello. Al Policlinico di Messina è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici e oftalmologici: ora è fuori pericolo e ha recuperato la vista. E ai medici è arrivato il plauso del governatore siciliano Schifani. 🔗 Leggi su Fanpage.it