aggredita e accoltellata in piazza gae aulenti a milano grave una donna

Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano, “Mi hanno accoltellata”, ha riferito ai carabinieri. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri con il Nucleo radiomobile, subito dopo anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. In quel momento l’area era affollata da numerose persone. Stando a quanto appreso, l’aggressore sarebbe fuggito. I militari sono sulle sue tracce e, contestualmente, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, che potrebbero aver ripreso la scena. La quarantatreenne, raggiunta poco dopo dal marito, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

