Afghanistan terremoto e morte nel nord del paese

Un potente terremoto ha scosso l’Afghanistan: oltre 300 i feriti, 20 le vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Afghanistan, terremoto e morte nel nord del paese

Scopri altri approfondimenti

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #3novembre #TorredeiConti #ForiImperiali #Trump #Venezuela #Maduro #Pokrovsk #Putin #Russia #Ucraina #Donbass #Milano #Torino #Afghanistan #Terremoto #PapaLeoneXIV - facebook.com Vai su Facebook

L'impatto del #terremoto sulla #salutementale dei #minori costretti alla fuga è immediato avverte #SaveTheChildren in #Afghanistan - X Vai su X

Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan, almeno 20 morti - KABUL (AFGHANISTAN) (ITALPRESS) – Almeno 20 persone sono morte a seguito del devastante terremoto che ha colpito nella notte il nord ... Secondo iltempo.it

Terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan. A fine agosto il sisma di magnitudo 6 VIDEO - Questo terremoto segue quello di magnitudo 6 che alla fine di agosto aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, il piu mortale nella storia recente ... Segnala ilgazzettino.it

Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3 nel Nord: almeno 20 morti e oltre 300 feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, terremoto di magnitudo 6. Da tg24.sky.it