afghanistan terremoto e morte nel nord del paese

Tv2000.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un potente terremoto ha scosso l’Afghanistan: oltre 300 i feriti, 20 le vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

