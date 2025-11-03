Afghanistan terremoto di magnitudo 6.3 devasta il nord del Paese | danneggiata la Moschea Blu

Un bilancio dei coinvolti sconcertante, così come il paesaggio che si staglia all’orizzonte, ormai irriconoscibile. La causa, un devastante terremoto che ha praticamente raso al suolo il nord dell’Afghanistan. Un sisma di magnitudo 6.3 che ha colpito la popolazione sancendo 20 morti e 320 feriti, come ha tenuto a comunicare il portavoce del ministero della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3 devasta il nord del Paese: danneggiata la Moschea Blu

Scopri altri approfondimenti

Afghanistan, almeno venti morti in un terremoto a Mazar-el-Sharif - facebook.com Vai su Facebook

E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320 #ANSA - X Vai su X

Terremoto potente di magnitudo 6.3 colpisce l'Afghanistan settentrionale: cosa sapere - Un ulteriore terremoto ha devastato l'Afghanistan, esacerbando le già gravi crisi in corso nel paese. Lo riporta notizie.it

Terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan. A fine agosto il sisma di magnitudo 6 VIDEO - Questo terremoto segue quello di magnitudo 6 che alla fine di agosto aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, il piu mortale nella storia recente ... Come scrive ilgazzettino.it

Ancora un terremoto in Afghanistan: scossa di magnitudo 6,3 - Forte terremoto registrato nel Nord dell'Afghanistan, avvertito fino alla capitale Kabul: ci sono vittime. Lo riporta lettera43.it