Affitti due rate non pagate e parte lo sfratto | la proposta di legge di Fratelli d' Italia

Fratelli d’Italia spinge per rendere più semplici e veloci le procedure di sfratto degli inquilini in affitto che non pagano in tempo il canone concordato, così che gli immobili possano tornare nell’immediata disponibilità del proprietario. Si fissa a due mesi consecutivi il limite di tempo massimo dopo il quale si attiverebbe la procedura di sfratto. La proposta di legge, composta da un totale di cinque articoli, è stata depositata al Senato da Paolo Marcheschi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Affitti, due rate non pagate e parte lo sfratto: la proposta di legge di Fratelli d'Italia

Approfondisci con queste news

Legge di Bilancio 2026, dagli affitti alle imposte a rate: passi indietro sulla riforma fiscale - facebook.com Vai su Facebook

La Legge di Bilancio 2026 dimentica la riforma fiscale: dalla cedolare secca, all'IRES premiale, fino allo stop alle imposte a rate per le partite IVA, sull'attuazione della delega si torna indietro - Imposte / Pubblico - X Vai su X

Affitti, sfratti per morosità in 4 mesi e senza giudici: Fratelli d’Italia vuole l’Authority per liberare le case - Dopo due rate saltate l’inquilino avrà 15 giorni per pagare, altrimenti interverrà l’Authority: sf ... Come scrive msn.com

Affitti brevi, in regola solo il 48% di alloggi sotto le Due Torri - Il 52% degli affitti brevi a Bologna non è ancora in regola rispetto all'adozione del Codice identificativo nazionale: a dirlo è l'indagine di Fondazione ISSCON e Osservatorio Nazionale ... Lo riporta rainews.it

Affitti a Milano, debutta il «co-living»: in 27 nella stessa casa con Netflix, barbecue e palestra (ma due soli bidet). «Paghiamo 1.400 euro al mese, ne vale la pena» - Tutti insieme appassionatamente (forse), a condividere gli spazi di quella che può sembrare una via di mezzo tra un appartamento da fuorisede in Erasmus e la casa del Grande fratello (telecamere ... Secondo milano.corriere.it