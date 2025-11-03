La giornata di domani potrebbe essere storica per la città di New York, prossima alle elezioni. Alle urne si presenta un candidato che fino a pochi mesi fa era praticamente sconosciuto, ma che ora secondo i sondaggi è in netto vantaggio per diventare il nuovo sindaco della città più grande d’America: Zohran Mamdani, 34 anni, è diventato il simbolo di una sinistra democratica che vuole ripartire dal basso dopo la disfatta nazionale contro Donald Trump. Se vincesse, Mamdani entrerebbe nella storia come il sindaco più giovane di New York dell’ultimo secolo, il primo musulmano e il primo di origini sud-asiatiche a guidare una metropoli con un bilancio da 116 miliardi di dollari e un’influenza globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Affitti bloccati, bus gratis e panico tra i ricchi: la rivoluzione gentile di Zohran Mamdani