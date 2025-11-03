Affido e adozioni al via a Milano la Biennale dell’accoglienza Roccella | 52 milioni per sostenere le famiglie

Milano, lunedì 3 novembre 2025 - Si è aperta oggi, presso il Palazzo Lombardia di Milano, la prima “Biennale dell’Accoglienza. L’arte di accogliere”, due giornate di confronto, il 3 e 4 novembre, per mettere al centro le famiglie, le istituzioni e gli operatori che quotidianamente si prendono cura dei bambini e dei ragazzi attraverso l’affido e l’adozione. La Biennale rappresenta un’occasione per condividere buone pratiche, esperienze e politiche capaci di rafforzare la cultura dell’accoglienza, in un momento storico in cui i legami e la solidarietà familiare sono chiamati a rigenerarsi e a farsi comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affido e adozioni, al via a Milano la Biennale dell’accoglienza. Roccella: 52 milioni per sostenere le famiglie

