Affari Tuoi Stefano De Martino stavolta si salva solo con un aiuto dal cielo
Una storia che sembra scritta dal destino, quella della puntata di Affari Tuoi del 2 novembre, in cui la protagonista della serata è stata Alice. 36 anni, originaria della provincia di Catania e rappresentante della Regione Sicilia è m amma di due bambine e impiegata in un supermercato. Al suo fianco la sorella Federica, che l’ha accompagnata per tutta la partita e fino al finale assurdo, al quale neanche Stefano De Martino – ottimista per natura – avrebbe mai immaginato di assistere. Una partita in salita. La partita di Alice si è aperta con un inizio altalenante. In rapida successione sono usciti dal tabellone 10mila euro, 200 euro, Gennarino, 50mila euro, 100 euro e 15mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it
