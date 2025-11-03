I fan della AEW che speravano di rivedere Will Ospreay sul ring a gennaio 2026 dovranno rallentare un po’ l’entusiasmo. Nonostante i recenti aggiornamenti positivi del suo team di riabilitazione, un nuovo report rivela che il ritorno non è affatto imminente. Dave Meltzer, nella sua Figure Four Daily Update, ha smentito le voci secondo cui Ospreay sarebbe pronto a lottare all’inizio del 2026. Secondo Meltzer, molti fan hanno semplicemente frainteso un post pubblicato dal terapista dell’atleta: “Per quanto riguarda Will Ospreay, alcune persone mi hanno scritto dopo aver visto un post sui social, convinte che sarebbe tornato a gennaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Il ritorno sul ring di Will Ospreay slitta, niente rientro a gennaio 2026