AEW | Il ritorno sul ring di Will Ospreay slitta niente rientro a gennaio 2026
I fan della AEW che speravano di rivedere Will Ospreay sul ring a gennaio 2026 dovranno rallentare un po’ l’entusiasmo. Nonostante i recenti aggiornamenti positivi del suo team di riabilitazione, un nuovo report rivela che il ritorno non è affatto imminente. Dave Meltzer, nella sua Figure Four Daily Update, ha smentito le voci secondo cui Ospreay sarebbe pronto a lottare all’inizio del 2026. Secondo Meltzer, molti fan hanno semplicemente frainteso un post pubblicato dal terapista dell’atleta: “Per quanto riguarda Will Ospreay, alcune persone mi hanno scritto dopo aver visto un post sui social, convinte che sarebbe tornato a gennaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Fine dei sogni di ritorno: Big E fa chiarezza e si racconta, tra orgoglio e nuova vita fuori dal ring WWE. - facebook.com Vai su Facebook
Ring, il ritorno di Jamie Siminoff e la promessa di "azzerare il crimine" con l'AI - X Vai su X
AEW: Nigel McGuinnes firma un rinnovo pluriennale con clausola per il ring - Nigel McGuinness resta nella All Elite Wrestling e il suo futuro non sarà limitato al tavolo di commento. Scrive zonawrestling.net
AEW: Aggiornamenti sul possibile ritorno sul ring di Bryan Danielson - L’ultimo match di Bryan Danielson risale ad oltre un anno fa ma molti fan continuano a sperare che l’American Dragon, che non ha mai chiuso del tutto la porta alla possibilità, possa tornare a lottare ... Secondo spaziowrestling.it
AEW: Chris Jericho parla del suo futuro… ma lo fa a modo suo - Il futuro di Chris Jericho in AEW è stato oggetto di forti speculazioni da quando è scomparso dagli schermi televisivi nell’aprile 2025. zonawrestling.net scrive