Aestetica Napoli capitale della bellezza | dall’8 al 10 novembre 2025 alla Mostra d’Oltremare

Dall’ 8 al 10 novembre 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli tornerà a essere il punto di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere e dell’hairstyle con la 28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition, la manifestazione più importante del settore nel Centro-Sud Italia. Anche quest’anno l’evento accoglierà oltre 160 aziende espositrici e più di 40.000 visitatori professionali, tra operatori, scuole, buyer e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una tre giorni dedicata al business, alla formazione, alle tendenze e allo spettacolo, pronta a superare i risultati delle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it