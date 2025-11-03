Aestetica Napoli capitale della bellezza | dall’8 al 10 novembre 2025 alla Mostra d’Oltremare

Dall’ 8 al 10 novembre 2025, la  Mostra d’Oltremare di Napoli  tornerà a essere il punto di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere e dell’hairstyle con la  28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition, la manifestazione più importante del settore nel Centro-Sud Italia. Anche quest’anno l’evento accoglierà  oltre 160 aziende espositrici  e più di  40.000 visitatori professionali, tra operatori, scuole, buyer e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una tre giorni dedicata al  business, alla formazione, alle tendenze e allo spettacolo, pronta a superare i risultati delle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

