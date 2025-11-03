Aestetica a Napoli l’evento più importante dedicato all’estetica al benessere e all’hairstyle

2anews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition alla Mostra d’Oltremare di Napoli tre giorni dedicati allestetica, al benessere e all’hairstyle. Dall’8 al 10 novembre 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli tornerà a essere il punto di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere e dell’hairstyle con la 28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition, la manifestazione . 🔗 Leggi su 2anews.it

aestetica a napoli l8217evento pi249 importante dedicato all8217estetica al benessere e all8217hairstyle

© 2anews.it - Aestetica, a Napoli l’evento più importante dedicato all’estetica, al benessere e all’hairstyle

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Aestetica Napoli L8217evento Pi249