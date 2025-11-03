Aeroporto la Uil rilancia | Collegamento diretto da Forlì a Roma Fiumicino

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Forlì rilancia la sua “proposta strategica” per il futuro dell'aeroporto Ridolfi di Forlì: creare “un collegamento diretto e privilegiato dalla Romagna verso l'hub intercontinentale di Roma Fiumicino”. Per il segretario Enrico Imolesi, “è fondamentale che la proprietà dell’aeroporto e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Uil Rilancia Collegamento