Adriano Panatta senza mezzi termini | Sinner è diventato quasi imbattibile Alcaraz deve stare attento…

Oasport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha analizzato quanto fatto da Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto nella finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottenendo il primo titolo 1000 dell’annata e tornando al n.1 del ranking, sfruttando l’inaspettata eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’evento francese. “ Ha fatto il suo dovere perché era nettamente favorito dopo che era uscito Alcaraz. Ora lui è tornato numero uno anche se durerà poco, per un sistema diabolico che io non ho capito e non sono molto d’accordo “, ha dichiarato Panatta. 🔗 Leggi su Oasport.it

adriano panatta senza mezzi termini sinner 232 diventato quasi imbattibile alcaraz deve stare attento8230

© Oasport.it - Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è diventato quasi imbattibile, Alcaraz deve stare attento…”

Argomenti simili trattati di recente

adriano panatta senza mezziPanatta & Bertolucci: “Adriano si annoia come i bambini”, “Paolo è pazzo: si è dato al tango” - Insieme hanno fatto la storia del tennis italiano. Segnala repubblica.it

adriano panatta senza mezziAdriano Panatta: “Ho visto molto bene Sinner a Vienna nelle difficoltà, Italia forte a Bologna anche senza di lui” - Adriano Panatta, nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva (in onda su Rai 2 HD), si è espresso sulle ... Riporta oasport.it

adriano panatta senza mezziAdriano Panatta: «Un finto me creato con l'intelligenza artificiale. Manipolate le foto con mia moglie Anna». Bufale dell’Ai sugli assi del tennis - Jannik Sinner sostiene i compaesani di San Candido almeno un paio di volte alla settimana, fra cibo per le scuole elementari (non meno di «2 tonnellate» al ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Adriano Panatta Senza Mezzi