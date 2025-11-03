Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha analizzato quanto fatto da Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto nella finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottenendo il primo titolo 1000 dell’annata e tornando al n.1 del ranking, sfruttando l’inaspettata eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’evento francese. “ Ha fatto il suo dovere perché era nettamente favorito dopo che era uscito Alcaraz. Ora lui è tornato numero uno anche se durerà poco, per un sistema diabolico che io non ho capito e non sono molto d’accordo “, ha dichiarato Panatta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è diventato quasi imbattibile, Alcaraz deve stare attento…”