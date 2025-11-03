Adolescente picchiato dal branco fuori scuola e filmato | il video sulle chat incastra tre minori denunciati

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pestaggio davanti ai cancelli di un Istituto di scuola superiore a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il ragazzo picchiato era rimasto ferito dai colpi e aveva dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale riportando lesioni giudicate dai medici guaribili in dieci giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Un altro adolescente picchiato dal branco alle autolinee - Colpito prima con uno spray urticante, poi, mentre cercava di difendersi, lo hanno fatto cadere a terra e preso a calci e pugni. Segnala latinacorriere.it

Ragazzo picchiato dal branco fuori da discoteca, cinque denunce - Picchiano un ragazzo fuori dalla discoteca a Porto San Giorgio (Fermo): cinque 20enni identificati e denunciati dai carabinieri. Da ansa.it

Picchiato dal branco di fronte al Municipio: «Siamo intervenuti, altrimenti finiva peggio» - A poco più di 48 ore dalla rissa che ha portato un giovane in ospedale con ferite d’arma da taglio. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Adolescente Picchiato Branco Fuori