Adolescente picchiato dal branco fuori scuola e filmato | il video sulle chat incastra tre minori denunciati

Il pestaggio davanti ai cancelli di un Istituto di scuola superiore a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il ragazzo picchiato era rimasto ferito dai colpi e aveva dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale riportando lesioni giudicate dai medici guaribili in dieci giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

