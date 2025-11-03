Adelina Tattilo chi era la donna che con ‘Playmen’ sfidò l’erotismo patinato di ‘Playboy’

(Adnkronos) – Quando nel 1967 Adelina Tattilo lanciò "Playmen", molti storsero il naso, ma pochi avrebbero immaginato che quella rivista mensile per soli uomini sarebbe diventata un fenomeno editoriale capace di cambiare la percezione della sessualità in Italia. Nata a Manfredonia il 13 novembre 1928 e scomparsa a Roma il 1º febbraio 2007, Tattilo non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal 12 novembre solo su Netflix Mrs Playmen. Ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della piú nota rivista erotica italiana. #AuroraTV Vai su Facebook

""Adelina Tattilo"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Adelina Tattilo, chi era la donna che con 'Playmen' sfidò l'erotismo patinato di 'Playboy' - Quando nel 1967 Adelina Tattilo lanciò "Playmen", molti storsero il naso, ma pochi avrebbero immaginato che quella rivista mensile per soli uomini sarebbe diventata un fenomeno editoriale capace di ca ... Riporta adnkronos.com

Adelina Tattilo, la vesta storia della signora dell'editoria erotica italiana di Mrs Playmen - Dea ex machina dei magazine erotici made in Italy, Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, è protagonista di Mrs Playmen, serie tv Netflix presentata alla Festa del Cinema di Roma ... Si legge su elle.com

Carolina Crescentini: « Mrs Playmen , storia di emancipazione femminile. Ma siamo ancora fermi al palo» - La serie racconta la storia e la rivoluzione di Adelina Tattilo, editrice della rivista erotica Playmen. Segnala vanityfair.it