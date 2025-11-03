Adelaide successo per i Progetto Donna Awards L’Ambasciatore Paolo Crudele conclude il suo mandato con un omaggio alle donne italiane in Australia
Si è conclusa ad Adelaide l’ultima visita ufficiale dell’Ambasciatore d’Italia in Australia, S.E. Paolo Crudele, che ha preso parte ai Progetto Donna Awards, l’iniziativa promossa dal Com.It.Es South Australia in collaborazione con il Consolato d’Italia ad Adelaide e con il sostegno della Farnesina. L’evento, dedicato alla valorizzazione del ruolo e del contributo delle donne italiane nel South Australia, ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e del mondo culturale. Alla cerimonia erano presenti la Ministra per gli Affari Multiculturali, Zoe Bettison, e la Ministra per le Donne, Katrine Hildyard, che hanno espresso parole di apprezzamento per la forte presenza e l’impatto positivo della comunità italiana nella società australiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
