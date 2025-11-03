Addio multe atti e raccomandate | ora la notifica arriva sullo smartphone
Il Comune di Bologna compie un deciso passo verso la digitalizzazione. Con una nota, Palazzo d’Accursio ha annunciato che nei prossimi giorni inizierà una sperimentazione per notificare gli atti - come multe o raccomandate - in via telematica. Niente più posta cartacea, quindi, ma una notifica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
