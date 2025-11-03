Addio Hojlund da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo | è fuori da ogni turnazione

Napolipiu.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio Hojlund, da oggi non ci servi più Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione"> L’attaccante aveva ben impressionato all’inizio della sua avventura napoletana, ma ora potrebbe cambiare tutto. C’è una differenza sostanziale tra un centravanti vero e un falso nueve, e Rasmus Hojlund lo sta dimostrando con i fatti. Appena arrivato in azzurro, ha impiegato solo 14 minuti per segnare al debutto contro la Fiorentina, lasciando subito il segno come i grandi bomber del passato: Cavani, Higuain, Lukaku. In sei partite ha già realizzato quattro gol, e se non si fosse fermato alla vigilia della sfida con la Viola, chissà dove sarebbe arrivato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

addio hojlund da oggi non ci servi pi249 antonio conte avverte l8217ormai ex pupillo 232 fuori da ogni turnazione

© Napolipiu.com - Addio Hojlund, da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione

Argomenti simili trattati di recente

Napoli-Sporting, Hojlund: «Oggi volevamo dimostrare il nostro valore» - Le parole di Hojlund, fresco di doppietta contro lo Sporting, ai microfoni di Sky Sport: «L'inizio di questa Champions è stato difficile e abbiamo anche perso contro il Milan, stasera dovevamo ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Hojlund Oggi Servi