Addio Hojlund, da oggi non ci servi più Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione"> L’attaccante aveva ben impressionato all’inizio della sua avventura napoletana, ma ora potrebbe cambiare tutto. C’è una differenza sostanziale tra un centravanti vero e un falso nueve, e Rasmus Hojlund lo sta dimostrando con i fatti. Appena arrivato in azzurro, ha impiegato solo 14 minuti per segnare al debutto contro la Fiorentina, lasciando subito il segno come i grandi bomber del passato: Cavani, Higuain, Lukaku. In sei partite ha già realizzato quattro gol, e se non si fosse fermato alla vigilia della sfida con la Viola, chissà dove sarebbe arrivato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

