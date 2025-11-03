Addio bottiglie classiche Adesso il vino australiano scommette su mini formati e lattine

Gamberorosso.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spinto dal cambiamento dei consumi, il nuovo packaging riguarda non solo distillati e ready to drink ma anche prodotti vitivinicoli. Si va sempre più verso il single-serve wine. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

