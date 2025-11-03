Addio all' esperto di armi storiche e responsabile del museo | è morto Giorgio Pini
Il Comune di Faenza esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Giorgio Pini, figura di grande competenza e passione che tanto ha dato alla nostra comunità, al Museo del Risorgimento e della Resistenza e al territorio tutto."Giorgio Pini non era soltanto un collezionista e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
