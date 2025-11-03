Addio alla storica Arezzo card | le nuove funzionalità dell' app Atam Parking

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atam S.p.A. annuncia importanti novità per gli utenti dei parcheggi cittadini con il lancio della nuova versione della App “Atam Parking”, l’applicazione che semplifica il pagamento della sosta oraria e degli abbonamenti nei parcheggi stradali e in quelli con barriere. L'applicazione, integrata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

