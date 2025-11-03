Addio a un grande italiano aveva reso felici milioni di bambini

Milano e l’intera nazione rendono omaggio al fondatore e presidente onorario della storica azienda Sammontana, scomparso all’età di 86 anni. Il suo contributo ha segnato profondamente la storia dell’industria alimentare tricolore, lasciando un patrimonio di innovazione, dedizione e spirito imprenditoriale. La sua eredità non è solo economica, ma anche culturale, avendo reso la tradizione del gelato italiano un simbolo riconosciuto e apprezzato da milioni di persone. Addio al patron di Sammontana, colosso del gelato italiano. Nato in una famiglia di imprenditori toscani, l’imprenditore ha saputo interpretare i cambiamenti del settore alimentare, portando la Sammontana da una piccola realtà artigianale a una delle aziende leader nel mercato nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a un grande italiano, aveva reso felici milioni di bambini

Approfondisci con queste news

Addio a #FiorentinoPiras. La Sardegna piange il grande maestro di Siurgus Donigala - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giovanni Galeone, maestro di calcio e ironia - Aveva 84 anni ed è stato considerato un maestro del calcio italiano pur non avendo mai conquistato alcun titolo ... Scrive panorama.it

Addio Profeta! Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giovanni Galeone - La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata di domenica, il giorno della settimana nel quale quando era ancora in attività aveva incantato tutti con il suo calcio champagne. Riporta today.it

Il calcio italiano piange il suo profeta, addio al maestro Giovanni Galeone - Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, cresciuto a Trieste, Galeone è stato da calciatore una bandiera dell’Udinese. Riporta calciomercato.it