Addio a un grande imprenditore italiano anche lui nell’economia e nel costume del paese

Italia in lutto per la scomparsa di uno degli imprenditori che più hanno segnato la storia del Made in Italy. L’annuncio arriva da Empoli, dove tutto era cominciato nel dopoguerra. Un uomo che con visione e coraggio ha saputo trasformare una piccola attività familiare in un marchio iconico, riconosciuto in tutto il Paese e legato a uno dei piaceri più amati dagli italiani. Una storia di lavoro, innovazione e passione che ha accompagnato generazioni. È morto all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron di Sammontana, il marchio che ha reso grande nel mondo il gelato “all’italiana”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

