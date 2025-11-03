Addio a Richard Gott morto il giornalista che identificò il corpo di Che Guevara

Si è spento all'età di 87 anni Richard Gott, x giornalista e storico del Guardian. Carismatico e assai competente sugli affari latinoamericani, Gott fu l'unico in grado di identificare il corpo di Che Guevara. L'uomo è morto nella giornata di ieri, domenica 2 novembre. Il Guardian, celebre quotidiano inglese, lo ricorda con affetto. Divenuto uno dei giornalisti della testata nel 1964, Gott lavorò per molto tempo come corrispondente straniero. Incontrò Che Guevara nel 1963 e si trovava in Bolivia quando il rivoluzionario venne ucciso. Amante del giornalismo, Richard Gott fu poi costretto a dimettersi dopo le accuse di spionaggio della rivista Spectator, che lo ritenva un informatore del KGB per via di presunti legami con Oleg Gordievsky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Richard Gott, morto il giornalista che identificò il corpo di Che Guevara

