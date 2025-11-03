Addio a Loriano Bagnoli morto a 86 anni il presidente onorario di Sammontana dopo emorragia cerebrale avuta lunedì scorso fondò azienda nel 1948

Bagnoli fondò con i fratelli nel 1948 un bar latteria ad Empoli, dalla quale nacque la famosa azienda di gelati confezionati. Un paio d'anni fa fu colpito da ictus, mentre lunedì scorso ha avuto un'emorragia cerebrale che lo aveva costretto al ricovero È morto Loriano Bagnoli, presidente onor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Loriano Bagnoli, morto a 86 anni il presidente onorario di Sammontana dopo emorragia cerebrale avuta lunedì scorso, fondò azienda nel 1948

Argomenti simili trattati di recente

Morto Loriano Bagnoli, addio al presidente e patron della Sammontana (il colosso dei gelati). Aveva 86 anni Vai su Facebook

È morto Loriano Bagnoli, fondò Sammontana insieme ai fratelli: il cordoglio delle istituzioni - Addio a Loriano Bagnoli, il visionario imprenditore che ha trasformato una piccola gelateria di Empoli in un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo con il nome Sammontana. Riporta notizie.it

Sammontana dice addio a Loriano Bagnoli. Coi i fratelli fondò la storica azienda - Il ricordo del sindaco: “Con i fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di Empoli nel mondo” ... Come scrive msn.com

Addio a Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana. Chi era l'uomo che ha portato il gelato italiano in tutto il mondo - È morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron di Sammontana. Segnala corrieredellumbria.it