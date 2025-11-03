Addio a Loriano Bagnoli l’imprenditore che fece nascere Sammontana

EMPOLI – Il mondo dell’imprenditoria toscana è in lutto per la scomparsa di Loriano Bagnoli, fondatore e presidente onorario della Sammontana, la storica azienda di gelati nata a Empoli nel secondo dopoguerra. Aveva 86 anni. Con i fratelli Renzo e Sergio, Bagnoli riuscì a trasformare una piccola gelateria di famiglia in una delle più importanti realtà italiane del settore. La storia della Sammontana inizia nel 1946, quando Renzo Bagnoli aprì una latteria nel centro di Empoli, utilizzando il latte rimasto per produrre gelati artigianali. Oggi la Sammontana conta oltre mille dipendenti ed è una delle principali aziende italiane del gelato, con una presenza importante anche sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

