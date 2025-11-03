Addio a Loriano Bagnoli chi era il presidente onorario e patron della Sammontana

È scomparso all’età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e storico patron della Sammontana, azienda simbolo del gelato “all’italiana”. Imprenditore visionario, insieme ai fratelli Renzo e Sergio trasformò il piccolo bar-latteria del padre Romeo, aperto nel dopoguerra a Empoli, in una delle più importanti realtà del settore alimentare in Italia. Dalle origini artigianali all’impero del gelato. Sotto la guida dei fratelli Bagnoli, Sammontana crebbe rapidamente, passando dall’attività familiare alle linee di produzione industriale e conquistando il mercato nazionale con prodotti iconici come il Barattolino e campagne pubblicitarie rimaste nella memoria collettiva, tra cui lo storico slogan “ gelati all’italiana ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Loriano Bagnoli, chi era il presidente onorario e patron della Sammontana

