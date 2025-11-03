Addio a Diane Ladd tre volte candidata agli Oscar

Diane Ladd, attrice tre volte candidata all'Oscar e celebre per la parte della cameriera in "Alice non abita più quì", è morta a 89 anni nella sua casa di Ojai in California, al suo fianco la figlia Laura Dern che l'ha definita la sua "straordinaria eroina" e "un dono per averla avuta come mamma". Attrice di talento sia nel registro comico che in quello drammatico, Diane Ladd ha avuto una lunga carriera in televisione e a teatro prima di affermarsi nel cinema con il film di Martin Scorsese del 1974, Alice non abita più qui. Per quel ruolo, in cui interpretava la pungente e schietta cameriera Flo, Diane ottenne la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Diane Ladd, tre volte candidata agli Oscar

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le parole di addio di Woody Allen a Diane Keaton - X Vai su X

Addio Diane Keaton immensa #attrice #cinema #icon #hollywood #actress #dianekeaton - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Diane Ladd, tre volte candidata agli Oscar - Diane Ladd, attrice tre volte candidata all'Oscar e celebre per la parte della cameriera in "Alice non abita più quì", è morta a 89 anni nella sua casa di Ojai in California, al suo fianco la figlia ... msn.com scrive

Diana Ladd, morta l'attrice candidata tre volte agli Oscar. La figlia: «Addio alla mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo» - L'attrice statunitense Diane Ladd, tre volte candidata all'Oscar alla miglior interprete non protagonista per i film «Alice non ... Come scrive msn.com

Diane Ladd è morta: addio all'attrice nominata all'Oscar e madre di Laura Dern - L'attrice, tre volte candidata all'Oscar, star del grande e piccolo schermo, è morta all'età di 89 anni: le parole e il ricordo di Laura Dern ... Segnala cinema.everyeye.it