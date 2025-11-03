Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha commentato così il successo ottenuto ieri dai nerazzurri contro l’Hellas Verona. L’ex difensore nerazzurro, Lele Adani, ospite alla Domenica Sportiva, ha analizzato la sofferta vittoria dell’Inter a Verona. L’opinionista è rimasto estasiato dalla prodezza tecnica che ha sbloccato la partita, il gol del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Adani ha sottolineato come sia difficile decidere se sia stato più bello l’assist “fantastico” del regista Hakan Çalhano?lu o il “meraviglioso” tiro al volo, spiegando che il successo dello schema è dipeso interamente dalla perfezione balistica del calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Adani applaude il gol di Zielinski: «Qui non sai se è più bella la rete o l'assist, non una grande gara dell'Inter. Bisseck? Non è ultimo uomo»