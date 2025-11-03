Acquistata per 50 miliardi l’azienda produttrice del farmaco che per Trump causa l’autismo
Kimberly-Clark ha annunciato l’acquisizione per un valore complessivo di quasi 50 miliardi di dollari di Kenvue: si tratta dell’azienda che produce il Tylenol, farmaco da banco il cui principio attivo è il paracetamolo, noto anche come acetaminofene, da tempo nel mirino della Casa Bianca perché ritenuto causa – assieme ai vaccini – del presunto aumento di casi di autismo nei bambini negli Stati Uniti. Le parole di Trump su Tylenol e autismo avevano fatto crollare le azioni di Kenvue. A fine settembre, annunciando i risultati di uno studio che lega l’autismo dei bambini all’assunzione dei farmaci a base di paracetamolo, Donald Trump ha raccomandato «vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
BREAKING NEWS ? L’#Inter cambia proprietario: il fondo Oaktree esce di scena. ? In una mossa condotta con grande riservatezza, il colosso canadese #Brookfield ha acquistato per circa 3 miliardi di dollari una quota del 26% di #Oaktree, acquise - facebook.com Vai su Facebook
Tra i vari commenti sulla vittoria di Milei c’è questa teoria secondo cui Trump si è comprato l’Argentina con uno swap da 20 miliardi $. Significa che coi 165 miliardi € di Superobonus l’Italia avrebbe potuto comprare l’Argentina, ma anche il Cile, la Colo - X Vai su X