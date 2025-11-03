Acquistata per 50 miliardi l’azienda produttrice del farmaco che per Trump causa l’autismo

Kimberly-Clark ha annunciato l’acquisizione per un valore complessivo di quasi 50 miliardi di dollari di Kenvue: si tratta dell’azienda che produce il Tylenol, farmaco da banco il cui principio attivo è il paracetamolo, noto anche come acetaminofene, da tempo nel mirino della Casa Bianca perché ritenuto causa – assieme ai vaccini – del presunto aumento di casi di autismo nei bambini negli Stati Uniti. Le parole di Trump su Tylenol e autismo avevano fatto crollare le azioni di Kenvue. A fine settembre, annunciando i risultati di uno studio che lega l’autismo dei bambini all’assunzione dei farmaci a base di paracetamolo, Donald Trump ha raccomandato «vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario». 🔗 Leggi su Lettera43.it

