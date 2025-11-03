Acqua interrotta a Borgo Panigale e Anzola per lavori | quando e perché
Bologna, 3 novembre 2025 - Stop all’acqua. Un intervento di manutenzione programmata sulla condotta d'uscita della Centrale idrica di Borgo Panigale interromperà l'erogazione dell'acqua dalle 22 di oggi (lunedì 3 novembre) alle 7 di domani (martedì 4 novembre) a Borgo Panigale e ad Anzola dell'Emilia, compresa la frazione di Lavino. Lo annuncia Hera, la quale invita la cittadinanza che vive nelle zona interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio, inoltre, sempre Hera fa sapere che l’acqua potrà presentarsi torbida, ma questo non ne pregiudicherà la potabilità e non la renderà dannosa per la salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
