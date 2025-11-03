Acireale lavori al via nella chiesa di Santa Maria degli Angeli | era stata danneggiata dal terremoto

Iniziano i lavori di consolidamento e ristrutturazione della Chiesa Santa Maria degli Angeli danneggiata dal sisma del 26 dicembre 2018. Il progetto, finanziato con 500mila euro, prevede interventi sulla copertura, sul prospetto, sulla cella campanaria e il rinforzo della struttura. La durata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Comune di Acireale è su Consiglicloud! Potrai seguire la diretta streaming su Facebook o su https://acireale.consiglicloud.it o guardarlo comodamente al termine dei lavori dalla sezione Archivio - facebook.com Vai su Facebook

Diocesi: Acireale, consegnati i lavori di restauro e consolidamento della chiesa di San Domenico - Sono stati consegnati ufficialmente oggi, dalla Soprintendenza di Catania, i lavori di restauro e consolidamento della chiesa di San Domenico ad Acireale. Riporta agensir.it

Diocesi: Acireale, consegnati i lavori per la chiesa di Santa Maria degli Angeli - Nella sede della Scrae (Struttura commissariale ricostruzione area etnea) è stato firmato il contratto per i lavori di consolidamento e ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta ... Secondo agensir.it