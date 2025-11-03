Acireale controlli dei carabinieri nella notte di Halloween | sanzioni e sequestri
In occasione delle festività di Halloween, i Carabinieri della Compagnia di Acireale, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania, hanno effettuato una serie di controlli mirati presso vari esercizi commerciali del centro cittadino. L'obiettivo dell'operazione era assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza durante le serate festive. Irregolarità e sanzioni per locali e attività ambulanti. Durante i controlli, i militari hanno scoperto gravi carenze igieniche in una panineria ambulante gestita da un 20enne di Acireale.
