Acerra inaugurate la bacheca di poesie e la casetta del libro del Movimento 5 Stelle
Il Movimento 5 Stelle Acerra inaugura una bacheca di poesie e una casetta del libro: “La cultura è la prima forma di legalità”. Acerra – È stata inaugurata questa mattina in via Leonardo da Vinci la nuova bacheca di poesie e la casetta del libro promossa dal Movimento 5 Stelle Acerra. Due spazi semplici ma profondamente simbolici, aperti a tutti, pensati per condividere parole, pensieri e libri in modo libero e gratuito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire alle piazze e ai luoghi pubblici della città la loro vera vocazione: essere spazi vivi, inclusivi e sicuri, dove si incontrano cultura, comunità e partecipazione civica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
