Acea a Ecomondo 2025 | innovazione e sostenibilità per contribuire alla transizione ecologica del Paese
Il Gruppo Acea partecipa anche quest’anno a Ecomondo, il principale appuntamento annuale per la green e circular economy che si apre domani a Rimini, con uno stand di 200 mq nel Padiglione D3 della Fiera di Rimini, presentando le proprie proposte per contribuire alla transizione ecologica del Paese. In particolare, nell’edizione 2025 il Gruppo sarà rappresentato dalle società Acea Ambiente, specializzata nella gestione integrata dei rifiuti e nello sviluppo di soluzioni per l’economia circolare e a.Quantum, recentemente costituita da Acea per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi, con un focus su efficienza energetica, digitalizzazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vieni a trovarci a @Ecomondo 2025. Dal 4 al 7 novembre saremo presenti alla 28ª edizione di Ecomondo, il salone internazionale dedicato alla transizione ecologica. Rimini Expo Centre Padiglione D3 – Stand 300-401 #AceaGruppo #Ecomondo2025 - X Vai su X
TMT International presenta a Ecomondo il nuovo semirimorchio ispirato dalla natura Il veicolo, battezzato TMT Conchiglia E110, prevede un allestimento che trasforma la carrozzeria in un paesaggio naturale: un lato richiama le montagne, l’altro un prato fiorito - facebook.com Vai su Facebook
Acea torna a Ecomondo 2025: innovazione e tecnologie per la transizione ecologica - Palermo (Acea): "La partecipazione a Ecomondo rappresenta un momento importante di confronto e di condivisione sui temi della sostenibilità e dell’innovazione" ... Da affaritaliani.it
Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per la transizione ecologica del Paese - Riflettori puntati sulle nuove tecnologie: dal termovalorizzatore di Santa Palomba ai droni per il monitoraggio aereo dei siti industriali. msn.com scrive
Tutte le startup di Ecomondo 2025 - Dal 4 al 7 novembre alla Fiera di Rimini ci saranno 40 startup e un intero distretto dedicato all’innovazione. Da repubblica.it