Accusata di trasportare eroina da Palermo a Canicattì insieme a un minorenne | assolta quarantenne

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Laerte Conti ha assolto Giuseppina Amato, 40 anni, di Canicattì, dall’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga. La donna era imputata insieme a un’altra persona — poi arrestata e condannata per l’omicidio di un anziano di 88 anni di cui era badante — e a un minore, di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

