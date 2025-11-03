Accusata di trasportare eroina da Palermo a Canicattì insieme a un minorenne | assolta quarantenne
Il giudice Laerte Conti ha assolto Giuseppina Amato, 40 anni, di Canicattì, dall’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga. La donna era imputata insieme a un’altra persona — poi arrestata e condannata per l’omicidio di un anziano di 88 anni di cui era badante — e a un minore, di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Gli #USA hanno affondato un'altra nave accusata di trasportare droga. Per la 2.nda volta a picco presunti narcotrafficanti nel Pacifico partiti dalla #Colombia. Si tratta del nono bombardamento di un'operazione che sinora ha provocato 57 morti. @RSIInfo_ - X Vai su X
Attacchi aerei contro obiettivi all'interno del territorio venezuelano rappresenterebbero una significativa escalation della campagna, finora limitata a operazioni contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga. Tuttavia, osservano esperti citati dal Wall Street Vai su Facebook