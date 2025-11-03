Accordo OpenAI ed Amazon | ecco l’alleanza che cambia le regole del gioco nell’AI

Mondouomo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell’intelligenza artificiale è appena stato scosso da un annuncio che farà discutere: OpenAI, la società dietro ChatGPT, ha stretto una partnership colossale con Amazon del valore di 38 miliardi di dollari. Un accordo settennale che ridisegna gli equilibri di potere nella Silicon Valley e segna una svolta storica per la compagnia di Sam Altman. L’intesa, siglata con Amazon Web Services (il braccio cloud del colosso di Seattle), non è soltanto una questione di cifre astronomiche. Rappresenta la strategia più audace mai tentata da OpenAI per affrancarsi dalla dipendenza che l’ha legata a Microsoft negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

accordo openai ed amazon ecco l8217alleanza che cambia le regole del gioco nell8217ai

© Mondouomo.it - Accordo OpenAI ed Amazon: ecco l’alleanza che cambia le regole del gioco nell’AI.

Leggi anche questi approfondimenti

accordo openai amazon l8217alleanzaOpenAI, accordo da 38 miliardi con Amazon - OpenAI ha firmato un accordo pluriennale da 38 miliardi di dollari con Amazon per accedere alla potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Da italiaoggi.it

accordo openai amazon l8217alleanzaOpenAI e Amazon, accordo da 38 miliardi per l’AI del futuro - La partnership con Amazon segna la fine dell’esclusiva con Azure e ridisegna gli equilibri del cloud per l’intelligenza artificiale. Secondo tomshw.it

accordo openai amazon l8217alleanzaOpenAI sigla un accordo da 38 miliardi con Amazon - OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Accordo Openai Amazon L8217alleanza