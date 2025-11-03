Accordo OpenAI ed Amazon | ecco l’alleanza che cambia le regole del gioco nell’AI
Il mercato dell’intelligenza artificiale è appena stato scosso da un annuncio che farà discutere: OpenAI, la società dietro ChatGPT, ha stretto una partnership colossale con Amazon del valore di 38 miliardi di dollari. Un accordo settennale che ridisegna gli equilibri di potere nella Silicon Valley e segna una svolta storica per la compagnia di Sam Altman. L’intesa, siglata con Amazon Web Services (il braccio cloud del colosso di Seattle), non è soltanto una questione di cifre astronomiche. Rappresenta la strategia più audace mai tentata da OpenAI per affrancarsi dalla dipendenza che l’ha legata a Microsoft negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
