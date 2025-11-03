Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti-Ue

In Repubblica Ceca il partito ANO, vincitore delle elezioni a ottobre con il 35 per cento dei voti, ha raggiunto un accordo per formare un nuovo governo con Libertà e Democrazia Diretta del ceco-nipponico Tomio Okamura e con il movimento Automobilisti per se stessi. La coalizione potrà contare su 108 dei 200 seggi della Camera dei deputati: il Paese si prepara dunque a essere guidato da un esecutivo nettamente di destra e anti-europeista. Andrej Babiš (Ansa). LEGGI ANCHE: Orbàn, Fico e Babis: nasce un nuovo fronte anti-Ucraina in Europa? I tre partiti della nuova coalizione di governo ceca. ANO è un partito politico ceco populista di destra, fondato nel 2012 dall’uomo d’affari Andrej Babiš, che è stato primo ministro dal 2017 al 2021: grazie a questa intesa tornerà a ricoprire l’incarico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti-Ue

