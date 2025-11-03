Accordo da $38 miliardi tra OpenAI e Amazon
OpenAI, l’azienda creatrice di ChatGPT, ha siglato oggi un accordo record da 38 miliardi di dollari con Amazon Web Services (AWS). Il contratto pluriennale (7 anni) consentirà a OpenAI di utilizzare centinaia di migliaia di GPU Nvidia sulla piattaforma cloud di Amazon. È la prima volta che il colosso guidato da Sam Altman si lega . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
