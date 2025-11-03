Accoltellata in centro in pieno giorno Milano nel caos sinistra contro Sala
Una donna aggredita alle 9 nella frequentatissima piazza Gae Aulenti. Il colpevole arrestato in serata: la sorella l’aveva riconosciuto nel video diffuso dai carabinieri. Dieci anni fa aveva compiuto un atto simile. 🔗 Leggi su Laverita.info
